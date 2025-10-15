Longiano è un paese sicuro e vivibile risultati positivi dalle politiche comunali

Cesenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Longiano si conferma un paese in cui si vive bene, con un’elevata qualità della vita e una costante attenzione da parte dell’amministrazione comunale alla sicurezza e al benessere dei cittadini. Le politiche messe in campo in questi anni,  che spaziano dal potenziamento della videosorveglianza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Longiano 232 Paese Sicuro