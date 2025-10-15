Londra | Putin non abbia dubbi se la Nato sarà minacciata reagiremo

Trump: "Deluso dal leader del Cremlino, non capisco perché stia continuando la guerra". Zelensky venerdì a Washington: sul tavolo i missili Tomahawk. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Londra: "Putin non abbia dubbi, se la Nato sarà minacciata reagiremo"

Putin: intesa con gli Usa per risolvere conflitto. Parigi, Berlino e Londra: più pressione su Mosca

Il segretario generale della Nato, Rutte, al Tg1: "Siamo tutti in pericolo, i più avanzati missili russi potrebbero colpire Roma, Amsterdam o Londra a cinque volte la velocità del suono" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/02/putin-tutto-cambia-

Londra: "Putin non abbia dubbi, se minacciati reagiremo" "Le incursioni di Vladimir Putin all'interno del territorio alleato ...

«Putin non abbia dubbi, se minacciati agiremo» - Il ministro britannico della Difesa alla ministeriale della Nato: «Le sue incursioni sono avventate e pericolose»

Dubbi sulla salute di Putin: dai sospetti di cancro alle voci sul Parkinson - Da anni circolano indiscrezioni su presunti problemi di salute del presidente russo, rilanciate da inchieste giornalistiche, ...