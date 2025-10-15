L' omicidio di Caterina Pappalardo la figlia ai giudici | Ho paura anche io salva perché quel giorno non mi trovavo in casa

Messinatoday.it | 15 ott 2025

Capo chino e atteggiamento impassibile. Così Giosuè Fogliani ha seguito la seconda udienza del processo che lo riguarda. Il ragazzo è imputato per aver ucciso la madre Caterina Pappalardo dopo una lite avvenuta lo scorso gennaio. In corte d'assise è andata avanti l'audizione di testimoni e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

