L' omicidio all' Olivella di Paolo Taormina Gaetano Maranzano resta in carcere

Resta in carcere Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen, che ha confessato l'omicidio di Paolo Taormina, ucciso sabato notte con un colpo di pistola alla nuca in via Spinuzza, di fronte al pub “O Scrusciu” che gestiva insieme ai genitori all'Olivella. Il gip non ha convalidato il fermo eseguito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

