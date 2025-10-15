L’omicidio al West Garda Incastrato dal Dna | sedici anni di carcere
Ha rischiato l’ergastolo, perché per il pm Francesco Carlo Milanesi meritava il carcere a vita, seppure a 28 anni dai fatti ("Anni vissuti accomodandosi nell’impunità, non collaborando con la giustizia ma anzi, commettendo altri reati"). Invece la Corte d’Assise gli ha inflitto 16 anni. Così si è concluso il processo per Alessandro Galletta, il cinquantatrenne siciliano per l’accusa incastrato dal Dna nell’ omicidio di Carlo Mortilli, il rappresentante di orologi di lusso che il 21 maggio 1997 fu ucciso a colpi di pistola nel parcheggio dell’hotel West Garda di Padenghe al culmine di quella che per la giurisprudenza fu una rapina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
Aggiornamento shock nel caso Watkins / Lostprophets La polizia del West Yorkshire ha formalmente accusato Rashid Gedel (25 anni) e Samuel Dodsworth (43 anni) dell’omicidio di Ian Watkins, ex cantante dei Lostprophets. Intanto si solleva anche la voce d - facebook.com Vai su Facebook
L'omicidio all'Olivella, è allarme sicurezza nei luoghi della movida: "Basta morti, Palermo è il far west" https://ift.tt/EhTpaBS - X Vai su X
L’omicidio al West Garda. Incastrato dal Dna: sedici anni di carcere - A condanne definitive un terzo a processo, riconosciuto colpevole, per il delitto caratterizzato da stranezze. Si legge su ilgiorno.it
Omicidio West Garda, Alessandro Galletta condannato a 16 anni - Il terzo complice del delitto avvenuto 25 anni fa a Padenghe e in cui venne ucciso il rappresentante di gioielli Carlo Mortilli, è stato incastrato da una traccia di Dna lasciata su una calza utilizza ... Da quibrescia.it
Omicidio West Garda del 1997, condannato a 16 anni Alessandro Galletta, incastrato da una traccia di Dna - L'accusa aveva chiesto l'ergastolo: all'imputato riconosciute le attenuanti generiche ... Si legge su brescia.corriere.it