L’omicidio al West Garda Incastrato dal Dna | sedici anni di carcere

Ilgiorno.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha rischiato l’ergastolo, perché per il pm Francesco Carlo Milanesi meritava il carcere a vita, seppure a 28 anni dai fatti ("Anni vissuti accomodandosi nell’impunità, non collaborando con la giustizia ma anzi, commettendo altri reati"). Invece la Corte d’Assise gli ha inflitto 16 anni. Così si è concluso il processo per Alessandro Galletta, il cinquantatrenne siciliano per l’accusa incastrato dal Dna nell’ omicidio di Carlo Mortilli, il rappresentante di orologi di lusso che il 21 maggio 1997 fu ucciso a colpi di pistola nel parcheggio dell’hotel West Garda di Padenghe al culmine di quella che per la giurisprudenza fu una rapina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l8217omicidio al west garda incastrato dal dna sedici anni di carcere

© Ilgiorno.it - L’omicidio al West Garda. Incastrato dal Dna: sedici anni di carcere

News recenti che potrebbero piacerti

l8217omicidio west garda incastratoL’omicidio al West Garda. Incastrato dal Dna: sedici anni di carcere - A condanne definitive un terzo a processo, riconosciuto colpevole, per il delitto caratterizzato da stranezze. Si legge su ilgiorno.it

l8217omicidio west garda incastratoOmicidio West Garda, Alessandro Galletta condannato a 16 anni - Il terzo complice del delitto avvenuto 25 anni fa a Padenghe e in cui venne ucciso il rappresentante di gioielli Carlo Mortilli, è stato incastrato da una traccia di Dna lasciata su una calza utilizza ... Da quibrescia.it

l8217omicidio west garda incastratoOmicidio West Garda del 1997, condannato a 16 anni Alessandro Galletta, incastrato da una traccia di Dna - L'accusa aveva chiesto l'ergastolo: all'imputato riconosciute le attenuanti generiche ... Si legge su brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: L8217omicidio West Garda Incastrato