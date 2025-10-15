L’omicidio al West Garda Incastrato dal Dna | sedici anni di carcere

Ha rischiato l’ergastolo, perché per il pm Francesco Carlo Milanesi meritava il carcere a vita, seppure a 28 anni dai fatti ("Anni vissuti accomodandosi nell’impunità, non collaborando con la giustizia ma anzi, commettendo altri reati"). Invece la Corte d’Assise gli ha inflitto 16 anni. Così si è concluso il processo per Alessandro Galletta, il cinquantatrenne siciliano per l’accusa incastrato dal Dna nell’ omicidio di Carlo Mortilli, il rappresentante di orologi di lusso che il 21 maggio 1997 fu ucciso a colpi di pistola nel parcheggio dell’hotel West Garda di Padenghe al culmine di quella che per la giurisprudenza fu una rapina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

