L' ombra del Mossad sulla morte di Nathi Mthethwa ambasciatore sudafricano in Francia deceduto dopo esser caduto da finestra di un hotel
La famiglia di Mthethwa ha dichiarato che troverà pace solo quando conoscerà la causa esatta della morte. Ma la pace potrebbe non arrivare mai Nathi Mthethwa precipita dal 22° piano di un hotel. La mattina del 30 settembre 2025, una guardia di sicurezza dell'Hyatt Regency di Parigi fa una sco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
