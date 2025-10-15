Lombardia Style conquista il TTG di Rimini | doppio premio per turismo e gusto
La Lombardia brilla al TTG Travel Experience di Rimini, la principale fiera italiana del turismo, confermandosi una delle regioni più innovative e amate del panorama nazionale e internazionale. Durante l’edizione 2025, la Regione ha conquistato due importanti riconoscimenti che ne confermano la leadership nella valorizzazione del territorio e nell’offerta turistica di qualità. Premio Smart Destination: innovazione e accoglienza. Il primo riconoscimento è il Premio Speciale Almawave Smart Destination, destinato alle destinazioni capaci di coniugare innovazione digitale, sostenibilità e accoglienza. 🔗 Leggi su Panorama.it
