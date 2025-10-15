L’omaggio ai carabinieri morti a Castel d’Azzano | Hanno sacrificato la vita per la nostra missione

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

”Purtroppo come ben sapete è successa una tragedia: abbiamo perso tre colleghi che durante un’attività di servizio, nell’adempimento del loro dovere, hanno sacrificato la vita per fare in modo che la nostra missione istituzionale venga portata a termine”. Così il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Salvatore Luongo, che questa mattina nella sede del comando generale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

l8217omaggio ai carabinieri morti a castel d8217azzano hanno sacrificato la vita per la nostra missione

© Ildifforme.it - L’omaggio ai carabinieri morti a Castel d’Azzano: “Hanno sacrificato la vita per la nostra missione”

Argomenti simili trattati di recente

l8217omaggio carabinieri morti castelCarabinieri morti a Castel d'Azzano, il dolore dei feriti: «Ci sono morti davanti. Ma è la nostra vita, sappiamo di rischiare» - Testa e mani avvolti nelle bende bianche, per ferite e ustioni. Riporta ilmessaggero.it

l8217omaggio carabinieri morti castelEsplosione a Castel D'Azzano, funerali di Stato e lutto nazionale per i tre carabinieri morti - Meloni chiede un minuto di silenzio al Cdm per i tre carabinieri morti a Castel d’Azzano. Si legge su virgilio.it

l8217omaggio carabinieri morti castel3 carabinieri morti a Castel d’Azzano: chi sono?/ Militari dei reparti speciali di Mestre e Padova - Scopriamo qualcosa di più sui tre poveri militari morti stamane in provincia di Verona ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: L8217omaggio Carabinieri Morti Castel