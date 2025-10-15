Locatelli da leader anche con l’Italia | prestazione importante con Israele e poi messaggio social che gasa i tifosi Ecco il suo gesto – FOTO

Locatelli, centrocampista della Juve, ha scritto questo messaggio sui social dopo la vittoria dell’Italia contro Israele. Missione compiuta, con un cuore bianconero a dettare i tempi. L’Italia di Gennaro Gattuso batte Israele per 3-0 e si assicura matematicamente il secondo posto nel girone, staccando il pass per i temutissimi playoff di marzo. A decidere la partita, una doppietta di Retegui e un gol di Mancini, ma a brillare è stato anche il leader del centrocampo della Juventus, Manuel Locatelli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) Un Locatelli dominante, il faro del centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

