Locatelli da leader anche con l’Italia | prestazione importante con Israele e poi messaggio social che gasa i tifosi Ecco il suo gesto – FOTO

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Locatelli, centrocampista della Juve, ha scritto questo messaggio sui social dopo la vittoria dell’Italia contro Israele. Missione compiuta, con un cuore bianconero a dettare i tempi. L’Italia di Gennaro Gattuso batte Israele per 3-0 e si assicura matematicamente il secondo posto nel girone, staccando il pass per i temutissimi playoff di marzo. A decidere la partita, una doppietta di Retegui e un gol di Mancini, ma a brillare è stato anche il leader del centrocampo della Juventus, Manuel Locatelli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) Un Locatelli dominante, il faro del centrocampo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

locatelli da leader anche con l8217italia prestazione importante con israele e poi messaggio social che gasa i tifosi ecco il suo gesto 8211 foto

© Juventusnews24.com - Locatelli da leader anche con l’Italia: prestazione importante con Israele e poi messaggio social che gasa i tifosi. Ecco il suo gesto – FOTO

News recenti che potrebbero piacerti

locatelli leader l8217italia prestazioneLocatelli elogiato da Gattuso: il centrocampista della Juve sforna un’ottima prestazione in Italia Israele. Questi dati lo confermano - Locatelli elogiato da Gattuso: il centrocampista della Juve illumina in Italia Israele, ecco come è andata Una prestazione da leader, una prova di sostanza che lo consacra come il vero metronomo del c ... Secondo juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Locatelli Leader L8217italia Prestazione