Locatelli brilla nella notte di Udine | Prezioso per questa Nazionale per due motivi in particolare Voto e pagella del bianconero

Juventusnews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Locatelli promosso da Tuttosport dopo la prova con Israele: una prestazione di ordine e solidità, per Gattuso è lui il migliore in mediana. Una notte da leader, una prestazione per zittire gli scettici e per prendersi, ancora una volta, le chiavi del centrocampo. Nella vittoria fondamentale dell’Italia contro Israele, che ha proiettato gli Azzurri verso i playoff mondiali, uno dei protagonisti assoluti è stato Manuel Locatelli. Il centrocampista della  Juventus  ha vinto il serrato ballottaggio della vigilia e ha risposto presente con una prova di grande qualità e sostanza, premiata con un voto eccellente da  Tuttosport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

