Locatelli | ‘assisteremo bambini di Gaza con gravi disabilità’

“Assisteremo i bambini di Gaza con gravi disabilità grazie ad un rete che coinvolge l’Istituto Serafico di Assisi e l’associazione ‘La Nostra Famiglia’, in collaborazione con la Protezione Civile grazie al Capo Dipartimento Fabio Ciciliano”. Lo ha annunciato la ministra per le Disabilità che ha partecipato al tavolo Italy for Gaza riunito a Palazzo Chigi.. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Locatelli: ‘assisteremo bambini di Gaza con gravi disabilità’

Approfondisci con queste news

Locatelli,assisteremo bambini di Gaza con gravi disabilità - (ANSA) – ROMA, 15 OTT – "Assisteremo i bambini di Gaza con gravi disabilità grazie ad un rete che coinvolge l’Istituto Serafico di Assisi e l’associazione ‘La Nostra Famiglia’, in collaborazione con l ... Segnala msn.com

Gaza, il ministro Locatelli: "Serafico di Assisi e Nostra famiglia insieme per assistenza di bambini con gravi disabilità" - “Oggi ho partecipato alla riunione organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e presieduta dal sottosegretario Alfredo Mantovano, per raccordare l’azione di tutti i Ministeri sugli inter ... Scrive corrieredellumbria.it

Locatelli: “Una rete per garantire sostegno alle persone con disabilità a Gaza” - Il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha spiegato come fornire assistenza con un progetto che coinvolte l’Istituto Serafico di Assisi e l’Associazione “La Nostra Famiglia” ... Si legge su interris.it