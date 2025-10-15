Locanda Palazzone vent’anni | un viaggio tra memoria e accoglienza
Una ricorrenza che intreccia memoria, territorio e accoglienza: Locanda Palazzone festeggia vent’anni con un incontro dedicato alla sua storia e alla cultura del viaggio. Un appuntamento che restituisce senso al tempo, tra voci autorevoli e sguardi sul futuro, per raccontare un luogo nato secoli fa e capace di parlare con forza al presente. Un anniversario . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
