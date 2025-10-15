Lobuono incontra Ance Puglia | Un piano casa per i giovani Gli imprenditori | Regole chiare e investimenti

Un quadro normativo più chiaro, strategie per la rigenerazione urbana e l’emergenza abitativa, investimenti per la manutenzione del territorio e formazione per trattenere i giovani. Sono alcune delle priorità indicate da Ance Puglia al candidato del centrodestra alla presidenza della Regione. 🔗 Leggi su Baritoday.it

