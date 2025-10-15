Lo Stocco diventa gourmet | sapori reggini protagonisti al Messina Street Food Fest
Anche il panino reggino “Signor Papalino” sarà tra i grandi protagonisti dello Street Food Fest di Piazza Cairoli che si svolgerà dal 16 al 19 ottobre a Messina.Tra 51 stand gastronomici, spettacoli, musica dal vivo e show cooking a scopo benefico, la città dello Stretto ospiterà un vero viaggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
