Lo sport abbraccia la solidarietà La sfida del Rugby Parabiago dedicata ai bambini in difficoltà
Offrire a ogni bambino, anche a chi affronta difficoltà o disabilità, la possibilità di scendere in campo e vivere lo sport come esperienza di crescita e inclusione. È questo l’obiettivo di “Un coach che corre con te”, il nuovo progetto di Rugby Parabiago Cares, che ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma Ginger in collaborazione con la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Il crowdfunding punta a raccogliere 9.600 euro per garantire la presenza di educatori professionali accanto agli allenatori del settore minirugby, con l’obiettivo di seguire i bambini con disabilità, neurodivergenze o altre difficoltà, offrendo loro il giusto supporto durante gli allenamenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
