Lo sfogo di Bianca Balti | Ho chiesto di sfilare al Victoria’s Secret fashion show mi hanno detto no

Milano, 15 ottobre 2025 – Mentre si alza il sipario sul ritrovato show di Victoria’s Secret, le parole di una top model gettano un cono d’ombra sull’atteso pink carpet di New York. “Ho chiesto di partecipare, mi hanno detto no”. In un lungo post Bianca Balti racconta un rifiuto difficile da digerire. La 41enne lodigiana, diventata simbolo della lotta al cancro, voleva lanciare il suo messaggio anche su una delle passerelle più fotografate al mondo. Un messaggio che recita così: “Sono dalla parte di tutte le donne che affrontano il cancro e che ancora osano sentirsi belle”. "La settimana scorsa ho fatto qualcosa di coraggioso – scrive Balti –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

