Lo sfogo di Bianca Balti | Ho chiesto di sfilare al Victoria’s Secret fashion show mi hanno detto no
Milano, 15 ottobre 2025 – Mentre si alza il sipario sul ritrovato show di Victoria’s Secret, le parole di una top model gettano un cono d’ombra sull’atteso pink carpet di New York. “Ho chiesto di partecipare, mi hanno detto no”. In un lungo post Bianca Balti racconta un rifiuto difficile da digerire. La 41enne lodigiana, diventata simbolo della lotta al cancro, voleva lanciare il suo messaggio anche su una delle passerelle più fotografate al mondo. Un messaggio che recita così: “Sono dalla parte di tutte le donne che affrontano il cancro e che ancora osano sentirsi belle”. "La settimana scorsa ho fatto qualcosa di coraggioso – scrive Balti –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Definisci bambino, Enzo Iacchetti e lo scontro con Eyal Mizrahi: “Il mio era uno sfogo di rabbia umanitario, gli italiani che mi hanno incontrato mi hanno abbracciato perchè ho manifestato ciò che loro stessi avrebbero voluto dire” #ÈsempreCartabianca - facebook.com Vai su Facebook
Bianca Balti, la figlia Matilde Lucidi alle sfilate accusata di essere raccomandata: «Ho fatto i casting, scemi. Smettetela di scrivere ca**ate» - Matilde Lucidi, 18 anni e figlia di Bianca Balti, è reduce dal suo debutto in passerella. Si legge su leggo.it
La figlia di Bianca Balti accusata di essere raccomandata, Matilde Lucidi risponde: “Ho fatto i ca** di casting” - Matilde Lucidi, figlia di Bianca Balti, è stata accusata di essere raccomandata dopo il suo debutto come modella alla settimana della moda di Parigi ... fanpage.it scrive
Bianca Balti scrive a Victoria’s Secret chiedendo di sfilare per loro dopo il tumore, ma non va come sperato: ''Gesto audace'' - La supermodel italiana ha così confessato di aver cercato in tutti i modi di contattare il noto brand di biancheria ... Da gossip.it