lo scudetto del polo si assegna a villa a sesta

di Francesco Tozzi Si terrà da domani fino a domenica 16 ottobre il primo Campionato italiano di Arena Polo - Trofeo Mercedes Rossi (handicap 06) all’interno della splendida cornice del Villa A Sesta Polo Club. L’impianto che si trova nel comune ha già ospitato dal 1 al 3 maggio scorsi gli Open d’Italia di arena polo - Coppa Italia Fise e adesso, dopo l’introduzione dell’arena polo, il territorio valdarnese ospiterà per la prima nella storia di questa avvincente specialità con L’arena polo si disputa su un campo con terreno sabbioso più piccolo del polo tradizionale e quindi risulta più veloce e dinamico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

