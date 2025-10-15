Nuova offerta del mese sullo scooter più venduto d’Italia. Si può acquistare con una rata davvero conveniente Se la Fiat Panda domina da anni le graduatorie mensili e annuali delle auto più vendute in Italia, anche gli scooter hanno il loro best seller. Nei primi nove mesi dell’anno di questo modello sono stati venduti complessivamente. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Lo scooter più amato a soli 70 euro al mese, l’offerta è imperdibile