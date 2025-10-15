Lo sciocchezzaio della sinistra sulla pace a Gaza insulti al governo Vili e ignavi Meglio Sanchez…
Ma non volevano tutti la pace o tregua che dir si voglia? Nel corso dell’informativa alla Camera e al Senato sul “Piano di pace per la Striscia di Gaza”, il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato oggetto di recriminazioni assurde. Lui ha ribadito l’orgoglio italiano per il contributo dato dal lavoro silenzioso e costante dell’Italia nel disegnare una pagina di storia confluito nell’accordo di Sharm el Sheik, che può rappresentare davvero «una svolta storica» per il Medio Oriente e il Mediterraneo. Ha sottolineato le ripercussioni sulla sicurezza e sugli interessi nazionali e con molta onestà ha avvertito che la pace è un processo lungo, « ancora legato a un filo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
