Lo Janoska Ensemble apre la nuova stagione de I Virtuosi Italiani

Veronasera.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si apre giovedì 16 ottobre la XXVII Stagione Concertistica de I Virtuosi Italiani. Un nuovo, ricco cartellone quello proposto dalla storica realtà concertistica veronese per il 2025-2026 che conferma anche quest’anno una proposta artistica di grande respiro, capace di coniugare la qualità. 🔗 Leggi su Veronasera.it

