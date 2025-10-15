Lo hanno fatto sul serio | gli scienziati hanno formato il ghiaccio senza freddo e potrebbe esistere sulle lune di Saturno

Pensate di poter congelare l’acqua senza metterla nel freezer. Sembra impossibile, vero? Eppure un gruppo di ricercatori coreani l’ha fatto davvero, aprendo una finestra su mondi lontani come le lune di Saturno. Gli scienziati hanno identificato una nuova fase del ghiaccio, chiamata ghiaccio XXI, che si forma a temperatura ambiente quando l’acqua viene compressa rapidamente ad altissime pressioni. Questa scoperta è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Materials da un team del Korea Research Institute of Standards and Science (KRISS). Pensavamo che il ghiaccio fosse semplicemente acqua congelata, ma la realtà è molto più complessa. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Lo hanno fatto sul serio: gli scienziati hanno formato il ghiaccio senza freddo (e potrebbe esistere sulle lune di Saturno)

