Livorno | muore in scooter nello scontro con un furgone sulla Variante

Firenzepost.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A perdere la vita un motociclista di 72 anni dopo essersi scontrato con lo scooter contro un furgone in un tratto della tangenziale di Livorno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

livorno muore in scooter nello scontro con un furgone sulla variante

© Firenzepost.it - Livorno: muore in scooter nello scontro con un furgone sulla Variante

Altre letture consigliate

livorno muore scooter scontroScontro scooter-furgone, muore a 72 anni. La tragedia alle porte di Livorno - L’incidente è avvenuto sulla variante in direzione nord circa un centinaio di metri prima dell'uscita Livorno Centro ... lanazione.it scrive

livorno muore scooter scontroMuore nello scontro tra scooter e furgone - Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare ... Come scrive toscanamedianews.it

Scooter contro un furgone in tangenziale a Livorno, muore 72enne - Un motociclista di 72 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina sulla tangenziale di Livorno, in direzione nord, circa cento metri ... Secondo gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Livorno Muore Scooter Scontro