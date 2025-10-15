Livorno | muore in scooter nello scontro con un furgone sulla Variante

A perdere la vita un motociclista di 72 anni dopo essersi scontrato con lo scooter contro un furgone in un tratto della tangenziale di Livorno L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Livorno: muore in scooter nello scontro con un furgone sulla Variante

