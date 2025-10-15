Livolsi | La Germania torna stato investitore Francia in bilico Italia tra prudenza e opportunità

Germania svolta con 500 miliardi per investimenti pubblici: fine dell’austerità e nuova politica industriale europea. Francia in difficoltà, l’Italia intravede un margine di stabilità.. Roma. “ Dopo anni di rigore e surplus, la Germania di Friedrich Merz (Cdu) riscopre il ruolo dello Stato imprenditore, segnando la fine dell’austerità tedesca. La stagnazione economica, la crisi dell’automotive e le tensioni geopolitiche hanno imposto un cambio di passo. Nel marzo 2025, sotto il governo di Olaf Scholz (Spd), il Bundestag aveva approvato una riforma costituzionale che ha allentato il freno al debito e creato un fondo da 500 miliardi di euro per difesa, infrastrutture e transizione energetica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it