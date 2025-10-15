LIVE Virtus Bologna-AS Monaco Eurolega basket 2026 in DIRETTA | serve una grande prova contro i temibili monegaschi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:22 Coach Dusko Ivanovic, attraverso il sito della società felsinea, ha presentato così la sfida odierna: “Penso che Monaco sia una delle migliori squadre dell’Euroleague. Sono una squadra molto intelligente ed esperta che sa gestire in molte situazioni un eccellente sistema di uno contro uno e pick and roll. Dobbiamo inoltre tenere in considerazione la presenza nel roster di giocatori come Mike James, Nikola Mirotic e Okobo: giocatori che hanno molti punti nelle mani e un ottimo ritmo partita.” 20:19 Situazione opposta per l’AS Monaco, che si presenta in Emilia forte di due vittorie consecutive contro Dubai (103-81) e Olimpia Milano (79-82) che proiettano i monegaschi nella parte alta della classifica con un record di 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it
