LIVE Virtus Bologna-AS Monaco Eurolega basket 2026 in DIRETTA | serve l’impresa contro i temibili monegaschi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-AS Monaco, quarta giornata dell’Eurolega di basket 2026! I bianconeri cercano il pronto riscatto dopo le due sconfitte consecutive in trasferta, per non scivolare ulteriormente indietro in classifica nonostante la stagione europea sia appena iniziata. Le V-nere hanno rispettato il fattore campo all’esordio contro il Real Madrid (74-68) venendo poi battute fuori-casa prima dal Valencia (103-94) e poi dal Paris Basketball (90-79), con i bolognesi che hanno attualmente un record di 1-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-AS Monaco, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve l’impresa contro i temibili monegaschi

