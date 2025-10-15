LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 77-73 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | reazione monegasca nel finale ma non basta le V-nere tornano a vincere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: la Virtus Bologna soffre ma torna a vincere, Monaco ko al PalaDozza 77-73! 77-73 Primo libero di Pajola dentro. Time-out Spanoulis, con 9.5? sul cronometro. 76-73 33 per Strazel a cronometro fermo. Monaco morde le caviglie alla Virtus, -3. 76-70 22 per Carsen Edwards in lunetta. 74-70 Ancora Diallo, questa volta con la schiacciata in contropiede. Parziale aperto di 8-0 dei monegaschi, che si rifanno sotto. Time-out Ivanovic. 74-68 Alpha Diallo da tre. 74-65 Tripla di Strazel per provare a tenere viva la partita. 74-62 Taglio perfetto di Carsen Edwards, che sale a quota 22 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 77-73, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: reazione monegasca nel finale ma non basta, le V-nere tornano a vincere

