LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 46-44 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | punteggio basso nella ripresa V-nere a +2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-53 Diallo da due. -6 Monaco. 59-51 HACKETT RISPONDE SUBITO! + 8 Virtus. 57-51 Nikola Mirotic da tre per uscire dal minuto di sospensione con lo spirito giusto. Time-out immediato di coach Spanoulis, con la Virtus che tenta l’allungo a +9 con meno di due minuti alla terza sirena. 57-48 HAAAACKEEEEEEEETT! LA BOMBAAAAAAAAA 54-48 Chiuso il 2+1 per allungare il parziale di 6-0. 53-48 DIARRA! COL FALLO! +5 VIRTUS. 51-48 VILDOOOOZAAAAA! TRIPLAAAAAAA 48-48 Okobo pareggia nuovamente. 48-46 Palleggio, arresto e tiro di Luca Vildoza. 46-46 Mike James ristabilisce la parità a cronometro fermo, con 10 punti per l’ex Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 46-44, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: punteggio basso nella ripresa, V-nere a +2

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gli uomini a disposizione di coach Dusko Ivanovic per Virtus Bologna-AS Monaco - facebook.com Vai su Facebook

LA VIRTUS BOLOGNA CADE A PARIGI Il Paris Basketball si impone all'Adidas Arena per 90-79. #EuroLeague #Basket #Virtus - X Vai su X

LIVE Virtus Bologna-AS Monaco, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve una grande prova contro i temibili monegaschi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! oasport.it scrive

| Virtus Bologna vs Monaco, gli aggiornamenti in diretta (44-44 all’24) - Ecco la cronaca live dell’incontro per aggiornare il Live fate refresh sulla pagina o cliccate F5. Come scrive pianetabasket.com

Virtus Bologna-AS Monaco di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo il doppio stop in trasferta a Valencia e Parigi, la Virtus torna a giocare tra le mura di casa e affronta il Monaco, che dopo aver sbancato Milano punta ad un altro colpo a Bologna. sport.sky.it scrive