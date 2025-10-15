LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 37-34 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | 11 punti di Edwards V-nere a +3 dopo 20?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preghiera di Taylor non va a bersaglio! Dopo 20? la Virtus Bologna è davanti 37-34 sull’AS Monaco. 37-34 Mirotic si trova il pallone tra le mani sotto il ferro e segna. 37-32 PAAAAJOLAAAA! BOMBAAAAAAA 34-32 Mike James risponde subito all’avversario bianconero. 34-29 CAAAARSEEEN EDWAAAARDS!! TRIPLAAAAAAA 31-29 DIARRA CON LA SCHIACCIATA! +2 VIRTUS. 29-29 Diallo con la tripla del pareggio. 29-26 12 per Diarra in lunetta. STOPPATA DI DIARRA SU STRAZEL! 28-26 Theis risponde con la stessa moneta. 28-23 VIIILDOOOZAAAAA! BOMBAAAAAAAAAA 25-23 Theis da due tiene a contatto il Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 37-34, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: 11 punti di Edwards, V-nere a +3 dopo 20?

