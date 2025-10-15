LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 19-19 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Edwards e Mirotic subito protagonisti parità alla prima sirena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-26 Theis risponde con la stessa moneta. 28-23 VIIILDOOOZAAAAA! BOMBAAAAAAAAAA 25-23 Theis da due tiene a contatto il Monaco. 25-21 JALLOW DA TRE! RESTITUITO SUBITO IL FAVORE. Canestro annullato! Si torna quindi sul 22-21 in favore della Virtus. Coach Spanoulis chiede il Challenge per rivedere se il fallo è in fase di tiro oppure no. STOPPATA DI DIOUF SU HAYES! 22-21 MAAAATT MOOOORGAAAAAAN! TRIPLAAAAAA 19-21 Okobo per il vantaggio Monaco. Inizia la seconda frazione al PalaDozza! Si chiude il primo quarto sul 19-19 a Bologna! 19-19 Blossongame appoggia al tabellone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 19-19, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Edwards e Mirotic subito protagonisti, parità alla prima sirena

