LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 12-11 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | avvio equilibrato dopo 5? al PalaDozza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-15 22 anche per Nikola Mirotic: +1 Monaco con meno di quattro minuti alla prima sirena. 14-13 Carsen Edwards dalla media per rimettere la freccia. 12-13 22 per Mike James a cronometro fermo. Sorpasso Monaco. 12-11 Daniel Theis da due. 12-9 Alessandro Pajola appoggia per il nuovo +3 Bologna. 10-9 Lob di Diallo per accorciare a -1. 10-7 CARSEN EDWARDS COL ‘COAST-TO-COAST’! +3 VIRTUS. 8-7 Saliou Niang! Contro-sorpasso Virtus. 6-7 12 per Alpha Diallo ai liberi. 6-6 Contro-break firmato dall’ex Olimpia Milano: parità! 6-3 Nikola Mirotic sblocca il punteggio per il Monaco, sempre dalla lunga distanza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-AS Monaco 12-11, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: avvio equilibrato dopo 5? al PalaDozza

