CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.02 L’italiano prova a mettersi immediatamente alle spalle quanto successo nel Master 1000 di Shanghai. In Cina Sinner si è ritirato al terzo turno contro Tallon Griekspoor alzando bandiera bianca ai crampi, dovuti dalle condizioni estreme in cui si è svolta la partita. Per l’azzurro sarà l’occasione di lanciare la volata in vista del finale di stagione, in cui l’obiettivo principale sono le Finals di Torino. 19.59 Il numero 2 del mondo torna in campo a Riyadh (Arabia Saudita) per iniziare la difesa del titolo nella ricchissima esibizione araba. 19.56 Taylor Fritz ha sconfitto Alexander Zverev 6-3, 6-4 nel primo quarto di finale di quest’edizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro