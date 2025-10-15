LIVE Sinner-Tsitsipas Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | in serata la sfida al decaduto greco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas, partita valevole per i quarti di finale del Six Kings Slam 2025. Il numero 2 del mondo torna in campo a Riyadh (Arabia Saudita) per iniziare la difesa del titolo nella ricchissima esibizione araba. L’italiano prova a mettersi immediatamente alle spalle quanto successo nel Master 1000 di Shanghai. In Cina Sinner si è ritirato al terzo turno contro Tallon Griekspoor alzando bandiera bianca ai crampi, dovuti dalle condizioni estreme in cui si è svolta la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: in serata la sfida al decaduto greco

Argomenti simili trattati di recente

Six Kings Slam 2025, Sinner: “Con Tsitsipas sarà una partita difficile” https://ilfaroonline.it/2025/10/14/six-kings-slam-2025-sinner-con-tsitsipas-sara-una-partita-difficile/620715/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X

Jannik Sinner: "Partita contro Tsitsipas? Sarà difficile" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Tsitsipas oggi ai quarti del Six Kings Slam, orario e dove vederla in TV e streaming - L'esordio del campione in carica nel torneo di Riad, in Arabia Saudita è in programma oggi non prima delle 18:30 ... Riporta fanpage.it

LIVE Sinner-Tsitsipas, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: il n.2 torna in campo contro il decaduto greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jannik Sinner e ... Da oasport.it

Sinner-Tsitsipas oggi, Six Kings Slam 2025 oggi: orario, tv, programma, streaming - Ricomincia il ciclo del Six Kings Slam, l'esibizione multimilionaria di Riad che ha preso il via l'anno scorso e che, a giudicare dalle intenzioni, sembra ... oasport.it scrive