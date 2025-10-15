LIVE Sinner-Tsitsipas 6-2 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | l’azzurro domina il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Il greco perde il controllo del dritto. 40-30 Splendida accelerazione di Sinner con il dritto lungolinea. Rimane fermo Tsitsipas. 40-15 Ace! È il secondo del greco che ha servito perfettamente alla T 30-15 Pressione da fondo dell’italiano che chiude con il dritto incrociato. 30-0 Scappa in lunghezza il rovescio di Sinner 15-0 Prima ad uscire e dritto vincente dalla parte opposta. Al servizio Stefanos Tsitsipas SECONDO SET 6-2 Gioco e primo set Sinner: scappa in lunghezza il rovescio del greco. A-40 Servizio al centro e schiaffo al volo di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

