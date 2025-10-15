CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.43 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Tsitsipas. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 21.41 Con questa vittoria Sinner è sicuro di giocare altre due partite in quel di Riyadh. L’italiano domani giocherà la semifinale con Novak Djokovic, secondo match a partire dalle 18.30, e poi tornerà in campo sabato o per la finale per il 3° posto o per la finalissima. 21.39 Punteggio della partita che sarebbe potuto essere anche più severo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Tsitsipas 6-2, 6-3, Six Kings Slam 2025 in DIRETTA: tutto facile all’esordio per l’italiano