LIVE Sinner-Tsitsipas 6-2 3-2 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | il greco si avvicina e si mette in scia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto per l’italiano. 15-15 Si ferma a metà rete il tentativo di cambiare in lungolinea di Tsitsipas. 0-15 Sinner perde il controllo del dritto in uscita dal servizio 3-2 Gioco Tsitsipas: prima vincente per il greco. 40-30 Attacco in controtempo dell’italiano che chiude a rete dopo l’ottimo angolo trovato in risposta. 40-15 Sinner ancora impreciso con la smorzata. Come già successo nel primo set Sinner sta provando a sperimentare, forte dell’ampio vantaggio 30-15 Prima ad uscire vincente. 15-15 Splendido rovescio lungolinea di Sinner che attacca in controtempo e chiude con una volee alta. 🔗 Leggi su Oasport.it

