LIVE Sinner-Tsitsipas 5-0 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | inizio perfetto l’italian serve per il bagel
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Break Sinner: il greco prova a spingere anche la seconda di servizio ma commette il secondo doppio fallo del match. Seconda 15-40 Tsitsipas perde il controllo del rovescio in uscita dal servizio. 15-30 Risposta fulminea dell’italiano, che poi rallenta con un back incrociato, gioca una smorzata di rovescio lungolinea e poi passa con il colpo bimane. 15-15 Splendida smorzata del greco dopo aver accelerato con il dritto. Sinner arriva anche su questa palla, ma non trova il campo con il recupero incrociato. 0-15 Accelerazione perfetta di Sinner con il rovescio incrociato che provoca l’errore del greco. 🔗 Leggi su Oasport.it
