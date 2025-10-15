LIVE Sinner-Tsitsipas 2-0 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | l’azzurro rimonta da 15-40 e consolida il break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Si ferma in rete la risposta di dritto di Sinner. 2-0 Gioco Sinner: kick ad uscire carico per l’italiano che mette in difficoltà il rovescio del greco. A-40 Servizio al centro vincente. 40-40 Prima ad uscire, dritto ad incrociare e poi in lungolinea dal centro del campo. Tsitsipas arriva anche sul terzo colpo ed alza un lob disperato che termina lungo 30-40 Perfetta prima alla T di Sinner, Tsitsipas può solamente toccare. 15-40 Scappa in lunghezza il rovescio lungolinea di Sinner. Questa volta Tsitsipas ha tenuto bene sulla diagonale sinistra. Seconda 15-30 Sinner perde il controllo del dritto in uscita dal servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sinner – Tsitsipas: in diretta il match del Six Kings Slam - X Vai su X
(Adnkronos) - "Sarà una partita difficile". La sfida tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas è in programma domani, mercoledì 15 ottobre, alle 18.30 ora italiana. "Lui serve molto bene e si muove molto bene, cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cos - facebook.com Vai su Facebook
Six Kings Slam, Sinner-Tsitsipas LIVE: in palio la semifinale contro Djokovic - ATP | Segui il racconto LIVE della seconda sfida di giornata del Six Kings Slam: Sinner sfida Tsitsipas per raggiungere Djokovic in semifinale ... Secondo ubitennis.com
Sinner-Tsitsipas al Six Kings Slam, il risultato in diretta live della partita - Sinner ritorna in campo al Six Kings Slam: campione un anno fa Riyadh, l'azzurro affronta Stefanos Tsitsipas nel match d'esordio. Da sport.sky.it
Sinner-Tsitsipas, diretta Six Kings Slam: orario e dove vederla in tv e streaming. Chi vince sfida Djokovic - Jannik Sinner torna in campo oggi, mercoledì 15 ottobre, al Six Kings Slam di Ryad, il torneo milionario organizzato in Arabia Saudita. Come scrive ilmessaggero.it