LIVE Sinner-Tsitsipas 0-0 Six Kings Slam 2025 in DIRETTA | inizia la difesa del titolo dell’italiano
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Scappa in lunghezza il rovescio del greco Al servizio Stefanos Tsitsipas PRIMO SET 20.19 Termina il warm-up. 20.18 Sinner ha vinto il sorteggio ed ha scelto di ricevere. 20.16 Sarà il decimo incontro tra i due giocatori con il greco che è avanti 6-3 nei precedenti. 20.15 Inizia il riscaldamento pre-match. 20.14 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e le foto di rito. 20.13 Entra in campo Jannik Sinner, accolto da un boato del pubblico presente a Riyadh. 20.11 Fa il suo ingresso sul terreno di gioco Stefanos Tsitsipas. 20.09 Si spengono le luci sul campo di Riyadh: è il momento della presentazione dei due giocatori. 🔗 Leggi su Oasport.it
