CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 20.19 Vediamo se stasera, come nel corso delle prime due partite, Isabelle Haak sarà ancora la migliore in campo delle Pantere di Conegliano: l’inizio stagionale della svedese è sensazionale. 20.16 Santarelli cerca la terza vittoria di fila su altrettante partite giocate finora in campionato, ma la seconda con punteggio pieno visto che contro Busto Arstizio ha vinto 2-3. 20.13 Questa sera, per la prima volta Conegliano giocherà un match contro San Giovanni che, come sappiamo, esordisce questa stagione nella massima serie italiana di pallavolo femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE San Giovanni in Marignano-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sta per iniziare il match delle Pantere!