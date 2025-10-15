LIVE San Giovanni in Marignano-Conegliano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | prosegue la rincorsa alla vetta delle Pantere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Consolini Volley Marignano e Imoco Volley Conegliano, valido per la terza giornata di Serie A1 femminile. La grande favorita per la vittoria dell’incontro è, ovviamente, la squadra delle Pantere campionessa d’Italia in carica, nonché una delle squadre più forti d’Europa e del mondo. Partendo dalle padrone di casa, l’esordio in A1 non è stato dei migliori visto che, come sappiamo, la squadra di San Giovanni in Marignano partecipa per la prima volta nella sua storia al massimo campionato italiano di pallavolo femminile: nel corso della prima giornata, dove la squadra di Massimo Bellano ha esordito in casa contro Novara, è stata sconfitta per 0-3 (16-25, 23-25, 23-25), mentre alla seconda giornata ha perso con Bergamo per 3-0 (25-16, 25-20, 25-18). 🔗 Leggi su Oasport.it

