CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 21.57 Ottima prova di Conegliano che domina tutti i set, fatta eccezione forse per il secondo dove è riuscita comunque a gestire con forza la reazione di orgoglio di San Giovanni che non ha il livello mentale e tecnico tale per competere con una corazzata del livello della squadra allenata dal sempre bravo Santarelli: l’allenatore della Turchia, oltre che delle campionesse d’Italia, ha sfruttato l’ampia differenza tecnica con la squadra di casa per far ruotare le giocatrici. Hanno avuto spazio giocatrici come Chirichella che ha portato a casa un buon match grazie ai suoi 5 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE San Giovanni in Marignano-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria senza discussione per le campionesse d’Italia!