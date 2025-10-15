LIVE San Giovanni in Marignano-Conegliano 0-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere si avvicinano alla terza vittoria di fila 7-15!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 12.20 Non passa il pallonetto di Piovesan: fallo di quattro tocchi per San Giovanni! 12-19 Che diagonale di Sillah! 12-18 Diagonale vincente di Adigwe! 12-17 In campo la parallela interna di Piovesan. 11-17 Esce l’attacco di Adigwe. 10-17 Adigwe si addormenta e non manda il pallone dall’altra parte del campo. 9-17 Esce la parallela di Piovesan. 9-16 Caruso trova la diagonale. 8-16 Zhu spinge il pallonetto! 8-15 Esce il servizio di Conegliano. Time-out della squadra di casa. 7-15 Esce l’attacco di San Giovanni. 🔗 Leggi su Oasport.it
