LIVE San Giovanni in Marignano-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere provano a scappare nel secondo set 13-18!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 17-18 In campo l’attacco potente di Bracchi. 16-18 Errore di Fahr in attacco. 15-18 Wolosz sbaglia al servizio. 14-18 Attacco di Conegliano. Time-out di San Giovanni! 14-17 Daalderop spinge la palla in posto uno. 14-16 Haak sbaglia la diagonale. 13-16 In rete il servizio di San Giovanni. 13-15 Ortolani trova l’attacco. 12-15 Daalderop trova la diagonale. 12-14 Diagonale di Kochurina. 11-14 Esce l’attacco di San Giovanni! 11-13 Attacco da seconda linea di Haak. 11-12 Sette vincente di Chirichella. 🔗 Leggi su Oasport.it
