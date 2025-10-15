LIVE San Giovanni in Marignano-Conegliano 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le Pantere di Santarelli dominano 12-25 il primo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 1-0 Non resta in campo la difesa di Wolosz! INIZIA IL SECONDO SET! 20.58 Conegliano domina il primo set grazie ad una grande prova corale: l’attacco è trascinato dalla solita Haak che mette a segno 7 punti, insieme a Zhu che ne trova 4. Ottima prova fin qui anche per Daalderop che, come la cinese, mette a segno 4 punti. 12-25 PRIMO SET DI CONEGLIANO! L’attacco di Haak in parallela regala il parziale alla squadra di Santarelli! 12-24 Esce l’attacco di San Giovanni: dodici set point per le Pantere! 12-23 Bracchi trova le mani del muro, che punto portato a casa da San Giovanni! 11-23 Muro di Chirichella su Bracchi. 🔗 Leggi su Oasport.it
