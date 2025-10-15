LIVE San Giovanni in Marignano-Conegliano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizio quasi perfetto per le Pantere! 1-7
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 Punto confermato. 4-11 Esce il muro di Daalderop, ma Conegliano vuole vedere se la palla è uscita o no. 3-11 Altra pipe di Daalderop! 3-10 Servizio out per Conegliano. 2-10 Ortolani cerca il muro ma la palle senza il tocco. 2-9 Diagonale meravigliosa di Zhu. 2-8 Ortolani trova la diagonale stretta. 1-8 Zhu cerca il pallonetto, la difesa di Marignano non copre. Time-out per San Giovanni. 1-7 Ace di Fahr. 1-6 San Giovanni sbaglia in difesa e Zhu chiude l'azione. 1-5 Haak trova la diagonale.
