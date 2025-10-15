LIVE Roma-Barcellona Champions League calcio 2026 in DIRETTA | sfida da brividi contro le spagnole
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma – Barcellona di Champions League di calcio femminile, partita valida per la seconda giornata della maggiore competizione per club europea. Le italiane si presentano al secondo incontro di Champions League forti della vittoria in campionato contro il Milan per 1-2 in trasferta. Tuttavia, di fronte, trovano una delle squadre migliori e che esprime tanta qualità e solidità. L’11 di Pere Romeu, infatti, oltre ad essere primo con 3 punti e ben 7 gol fatti (solo uno subito contro il Bayern Monaco), è anche la vice campione della coppa europea. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il Tre Fontane si tinge interamente di giallorosso per Roma-Barcellona: aperto ai romanisti anche il settore 9 solitamente riservato ai tifosi ospiti.
La Roma ha diramato la lista delle convocate per il match contro il Barcellona valido per il secondo match di Women's Champions League: out Di Guglielmo, Giugliano.
A che ora Roma-Barcellona oggi, Champions League calcio femminile 2026: programma, tv, streaming - Oggi, mercoledì 15 ottobre, alle ore 21:00 si gioca Roma-Barcellona.
LIVE - Femminile, Haavi: "La Champions mi esalta: non vedo l'ora" - La calciatrice è intervenuta in conferenza stampa al fianco del tecnico Rossettini, per presentare la sfida di Champions League contro il Barcellona
Dove vedere in tv Roma-Barcellona, Champions League calcio femminile 2026: orario, programma, streaming - Domani, mercoledì 15 ottobre (ore 21:00), la Roma affronterà il secondo impegno nella fase a girone unico nell'edizione 2025-2026 della Champions League di calcio femminile.