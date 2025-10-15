CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Roma – Barcellona di Champions League di calcio femminile, partita valida per la seconda giornata della maggiore competizione per club europea. Le italiane si presentano al secondo incontro di Champions League forti della vittoria in campionato contro il Milan per 1-2 in trasferta. Tuttavia, di fronte, trovano una delle squadre migliori e che esprime tanta qualità e solidità. L’11 di Pere Romeu, infatti, oltre ad essere primo con 3 punti e ben 7 gol fatti (solo uno subito contro il Bayern Monaco), è anche la vice campione della coppa europea. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Roma-Barcellona, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: sfida da brividi contro le spagnole