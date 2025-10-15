LIVE Roma-Barcellona Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Bonmatì e Paralluelo ad impensierire la difesa italiana
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:40 Partita difficile questa sera per quanto riguarda la compagine romana. Le spagnole si presentano da favorite essendo, tra le altre cose, vice campionesse della maggiore competizione europea. Ecco le formazioni ufficiali: Roma: Baldi; Oladipo, Heatley, Van Diemen, Veje; Thogersen, Greggi, Rieke, Haavi; Viens, Pilgrim. Barcellona: Cata Coll; Ona Battle, Laia Aleixandri, Mapi Leon, Brugts; Aitana Bonmatì, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky Lopez, Kika Nazareth, Salma Paralluelo. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Roma-Barcellona di Champions League di calcio femminile, partita valida per la seconda giornata della maggiore competizione per club europea. 🔗 Leggi su Oasport.it
