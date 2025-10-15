LIVE Roma-Barcellona Champions League calcio 2026 in DIRETTA | Bonmatì e Paralluelo ad impensierire la difesa italiana

Oasport.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:40 Partita difficile questa sera per quanto riguarda la compagine romana. Le spagnole si presentano da favorite essendo, tra le altre cose, vice campionesse della maggiore competizione europea. Ecco le formazioni ufficiali: Roma: Baldi; Oladipo, Heatley, Van Diemen, Veje; Thogersen, Greggi, Rieke, Haavi; Viens, Pilgrim. Barcellona: Cata Coll; Ona Battle, Laia Aleixandri, Mapi Leon, Brugts; Aitana Bonmatì, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Vicky Lopez, Kika Nazareth, Salma Paralluelo. Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Roma-Barcellona di Champions League di calcio femminile, partita valida per la seconda giornata della maggiore competizione per club europea. 🔗 Leggi su Oasport.it

live roma barcellona champions league calcio 2026 in diretta bonmat236 e paralluelo ad impensierire la difesa italiana

© Oasport.it - LIVE Roma-Barcellona, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: Bonmatì e Paralluelo ad impensierire la difesa italiana

Altre letture consigliate

live roma barcellona championsRoma-Barcellona femminile diretta: segui il match di Uefa Women's Champions League LIVE - Al Tre Fontane le giallorosse di Rossettini affrontano le spagnole di Romeu: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it

live roma barcellona championsLIVE - Femminile, Roma-Barcellona: le formazioni ufficiali della sfida - Le giallorosse scendono in campo alle 21 per la gara della Women's Champions League. Segnala ilromanista.eu

live roma barcellona championsLIVE Roma-Barcellona, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: incrocio da far tremare i polsi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Roma- Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Roma Barcellona Champions