LIVE Roma-Barcellona 0-4 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | poker delle spagnole targato Graham Hansen!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90? Sono 5 i minuti di recupero. E sono 10 i gol subiti in due match di Champions League fin qui dalla Roma. 6 dal Real Madrid e 4 dal Barcellona. 89? GOLLLLL!!! Dimenticata Graham Hansen sul secondo palo!! La palla di Claudia Pina è perfetta e non poteva che essere trasformata in rete! 87? Non è riuscita la Roma a resistere a tutti gli attacchi sferrati dal Barcellona, squadra che fin qui si è dimostrata ancora di un altro livello. Stanno chiudendo gli ultimi minuti ancora in avanti. 84? Prolunga bene Baldi una palla pericolosa. Provano ad uscire le padrone di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
