LIVE Roma-Barcellona 0-4 Champions League calcio 2026 in DIRETTA | le spagnole giocano un altro sport e passano con un poker al Tre Fontane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE finisce qui. Vi auguriamo buonanotte e vi diamo appuntamento al prossimo evento sportivo in diretta! Pieno punteggio, dunque, per le spagnole mentre la squadra di Rossettini rimane a 0. Da qui in poi arrivano partite più alla portata contro le quali poter fare dei punti. VAlerenga e Old-Heverlee Leuven Una sola l’occasione ghiotta con Viens ma Cota Coll ha detto di no al momento giusto con un intervento ottimo. Tanto di cappello alle vicecampionesse in carica della Champions League. Per ora, il Barcellona, gioca un altro sport e non ha mai vacillato, neanche per un istante. 🔗 Leggi su Oasport.it

Roma-Barcellona 0-4, Champions League calcio 2026