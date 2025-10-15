CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Allora fuori Pilgrim e Haavi per Bergamaschi e Dragoni. 65? Pronti due cambi almeno tra le fila della Roma. 63? Bel cross di Mapi Leon messo fuori con una bella parata da Baldi che cadendo si è fatta male. Soccorsi in campo. 62? Un po’ già propositive le padroni di casa ora. Bergamaschi e Dragoni vicine a Rossettini, forse le prossime ad entrare. 60? Prova a farsi vedere in attacco l’11 di Rossettini. Sempre pericolosa Pilgrim. 59? Fuori Lopez, Nazareth e Aleixandri per Paredes, Graham Hansen, e Pina. Per la Roma fuori Viens e dentro Corelli. 57? GOOOOOOOLLLL NAZARETH!!!!! Suggerita molto bene da Parallelo, calcia di destro senza stoppare e batte Baldi dal centro dell’area. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Roma-Barcellona 0-2, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: raddoppia Nazareth! Tempo di cambi!